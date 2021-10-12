/655725/تعرف-على-منافسات-الدوري-المصري-الممتاز-لموسم-2021-2022

انتهت مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/ 2022، والتي شهدت على منافسات قوية بين بين الأندية الممتازة في بطولة الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرون من أكتوبر الجاري، والتي ستنطلق بين الأهلي والإسماعيلي في المولجهة الأولى، من إنطلاقة الدوري.

الأسبوع الأول

سموحة والاتحاد السكندري.

الجونة وسيراميكا كليوباترا.

بيراميدز ومصر المقاصة.

فاركو وفيوتشر أف سي.

الشرقية للدخان والمقاولون العرب.

الأهلي والإسماعيلي.

الزمالك وإنبي.

غزل المحلة والمصري.

البنك الأهلي وطلائع الجيش.

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

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وواصل: “شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.

كأس الرابطة

وعن كأس الرابطة قال دياب: “شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة”.