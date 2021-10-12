/655726/القائمة-الكاملة-لأعضاء-لجان-تحكيم-مهرجان-الجونة-السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة عن القائمة الكاملة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة التي من المقرر أن تنطلق من يوم 14 أكتوبر الجاري حتى 22 بتقديم من الإعلامية ناردين فرج.

دوت الخليج يرصد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

لجنة مسابقة الأفلام الروائية «برئاسة روب ألين»

الفنانة منة شلبي الحاصدة على جائزة ترشيح أفضل ممثلة بمهرجان إيمي العالمي سارة هوش المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان جواناخواتو السينمائي الدولي في المكسيك. - المخرج اللبناني جورج هاشم - المخرج الهندي كبير خان المعروف بأعمال مثل كابول إكسبرس ونيويورك وإيك ثا تايجر وسنوات طالبان وما بعدها.

لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة «برئاسة مارتا سوسا»

المنتج الكوري جان جيون -المخرجة الأمريكية كيم إبن سنادير -المخرج الأردني محمود المساد -والفلسطنية مي عودة

لجنة الأفلام القصيرة «برئاسة كاملة أبو ذكرى»

المخرج المصري تامر عشري -المبرمجة أليس خروبي -المغربية نادية كوندا

لجنة جائزة نجمة الجونة

الممثلة المصرية أروى جودة -المخرج كيفان مشايخ -الصحفية رنا نجار

لجنة تحكيم نيتباك

أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت إحدى الأعضاء المؤسسين لـ نيتباك الهند، وكانت المدير المشارك لمهرجان سيني فان للسينما الآسيوية والعربية، إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة من بينها جائزة بيكسانج للفنون، وتشمل أفلامه صيد الحيتان وليلة عميقة الزرقة، والمنتج والمخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي مؤسس مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

تضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو الفائزة بجائزة الريشة الذهبية عام 2019 عن إسهاماتها وخدماتها للسينما الفرنسية، والتي قامت بتغطية مهرجانات كان وبرلين على مدار 30 عامًا، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي والتي تقوم بتغطية العديد من المهرجانات السينمائية الأوروبية المرموقة مع تركيز خاص على مهرجان فينيسيا السينمائي، وكذلك الصحفي المصري محمد نبيل الذي يكتب بانتظام عن السينما منذ عام 2010 بمجلة الكواكب ويشغل بها منصب نائب مدير التحرير.

أحمد السقا أول الحاضرين لإفتتاح مهرجان الجونة استعدادًا لتكريمه

الجدير بالذكر أنه يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة ترقبًا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.