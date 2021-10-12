/655727/الزمالك-يواجه-إنبي-في-افتتاح-الدوري-الممتاز

أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / ٢٠٢٢ عن مواجهة فريق الزمالك حامل اللقب مع نظيره فريق إنبي في الجولة الأولى من المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري يوم ٢٥ أكتوبر الجاري. وتجرى قرعة الدوري العام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بحضور ممثلي فرق الدوري ورابطة الأندية المحترفة التي تم إنشاؤها حديثا. ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أنه تم تنسيق كل الأمور الخاصة بخضوع أفراد البعثة للمسحة الطبية التي ستسبق المباراة بالاتفاق مع مسؤولي السفارة تحت اشراف المستشفي القبطي. ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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