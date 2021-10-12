تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدوري الممتاز للموسم الجديد

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في الجولة الثانية من المسابقة قبل أن يصطدم بالأهلي في الجولة الثالثة .

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في الجولة الرابعة ثم البنك الأهلي في الجولة الخامسة ثم سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة وبعدها أمام المقاولون العرب في الجولة السابعة ثم غزل المحلة في الجولة الثامنة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة في الجولة التاسعة من المسابقة ثم فريق فيوتشر الصاعد حديثاص لصفوف الدوري، في الجولة العاشرة ثم يصطدم بمنافسه بيراميدز في الجولة الحادية عشرة ثم فريق الجونة في الجولة الثانية عشرة.

وبعدها مصر المقاصة في الجولة الثالثة عشرة ثم الصاعد فاركو في الجولة الرابعة عشرة وبعدها نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة عشرة ثم المصري في الجولة السادسة عشرة على أن يختتم الزمالك مواجهاته امام الصاعد حديثا الشرقية للدخان في ختام مباريات الدور الأول من المسابقة.

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

وواصل: “شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.

كأس الرابطة

وعن كأس الرابطة قال دياب: “شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة”.