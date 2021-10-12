/655729/جدول-مباريات-الأهلي-في-الدوري-الممتاز-موسم-2021--٢٠٢٢

أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / ٢٠٢٢ عن مواجهة النادي الأهلي مع نظيرة الإسماعيلي ، و التي من المقرر إقامتها في الجولة الأولى من المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للملاعب المصرية مع انطلاق مسابقة ‏الدوري الممتاز بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 لكل فريق في كل مباراة بالموسم الجديد ‏بشكل مبدئي، بعد موافقة الجهات الأمنية.‏

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد وافقت على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر ‏الجاري بمشاركة 18 ناديا.‏ وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز كالتالي:‏

الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏ الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي. الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏ الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب. ‏ الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏ الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة. الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏ الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي. الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي. ‏ الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة. الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي. ‏ الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الإتحاد السكندري. الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏ الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان. ‏ الأسبوع الخامس عشر: انبي × الأهلي. ‏ الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش. ‏ الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏

تدريبات الأهلي

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات متنوعة للتدريبات البدنية، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.