احمد حسن:يجب العمل علي تحسين شكل الدوري في الموسم المقبل.. وسعيد لرؤية رموز الكرة المصرية

/655731/احمد-حسنيجب-العمل-علي-تحسين-شكل-الدوري-في-الموسم-المقبل-وسعيد-لرؤية-رموز-الكرة-المصرية

تحدث لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأية وتوقعاتة لبطولة الدوري المصري في موسمة الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال أحمد حسن: من الجيد أن يتواجد رموز الكرة المصرية في حفل قرعة الدوري الممتاز.

وأضاف: لابد أن يتكاتف الجميع من أجل ظهور الدوري بشكل يليق بقيمة الدوري المصري والدولة المصرية.

وواصل: لايليق أن نردد جملة دوري استثنائي منذ عشر سنوات ويجب العمل علي إنهاء هذة الجملة من الكرة المصرية.

وأختتم: متفائل بشكل كبير بتحسن شكل الدوري في موسمة المقبل في ظل تواجد رابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يواجهة النادي الأهلي غريمة التقليدي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالة من منافسات الدوري الممتاز.

فيما أسفرت قرعة الدورى الممتاز في الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.

أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن العمل متصل من قبل أعضاء الرابطة، منذ بداية تفعيل الرابطة قبل 20 يوم.

وقال: "أشكر شبكة قنوات أو تايم سبورت، على ما تقدمة وما ستقدمة في الفترة المقبلة لبث الدوري بجودة أتش دي".

وأضاف: "أتفضل بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات العسكرية، ووزارة الداخلية".

وزاد: "لأول مرة تبث مباريات الدوري الممتاز، بجودة "اتش دي" وبجانب عشرة كاميرات في المباراة".

واختتم: "سيكون هناك في كل مباراة مع انطلاقة الدوري، حضور جماهيري يصل لألف متفرج".

النائب أحمد دياب عن شكل الدوري

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.