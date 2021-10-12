/655732/أحمد-دياب-التحكيم-المصري-لديه-شخصية-قوية-وتاريخه-يحكم-بذلك

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/ 2022، ستكون في أقوى المنافسات الدوري، على مر تاريخ البطولة، بالرغم من العديد من العقبات التي تواجه الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال: "منذ بداية عمل الرابطة منذ 20 يوم تعمل الرابطة على تنظيم والظهور بالشكل الأفضل لمؤسسات الدوري المصري سواء من قبل الأندية".

وزاد: "الحد الأدني سيكون ببث 10 كاميرات".

وواصل: "عدد الحضور لكل فريق 1000 في المباراة، ليصل الحضور إلى 2000 متفرج من داخل أرضية اللقاء".

وأضاف: "سيتم الكشف عن كيفية الحصول على تذكرة المباراة في أول اجتماع مع تذكرتي".

وأردف: "توقفات الدوري خارج عن الإرادة، ولن يكون هناك توقف إلا في البطولات الرسمية والمعتادة".

وأشار: "الإلتزام بمواعيد المباريات هو العمل الاول والأساسي في الدوري ".

وأختتم: "التحكيم المصري لديه شخصية قوية ومشاركته في البطولات العالمية يثبت ذلك".

أحمد دياب عن شكل الدوري

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

وواصل: “شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.

كأس الرابطة

وعن كأس الرابطة قال دياب: “شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة”.