اتحاد الكرة يرفع بدلات الحكام.. تفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي رفع بدلات الحكام اعتبارا من الموسم الجديد لكل الدرجات والمسابقات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد غدا إلى كافة فروعه مرسومًا بالبدلات الجديدة لكي يتم الصرف على أساسه.

يأتي ذلك في ظل السياسة التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم بالدعم الدائم والعمل المستمر على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والأدبية.

أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن العمل متصل من قبل أعضاء الرابطة، منذ بداية تفعيل الرابطة قبل 20 يوم.

وقال: "أشكر شبكة قنوات أو تايم سبورت، على ما تقدمة وما ستقدمة في الفترة المقبلة لبث الدوري بجودة أتش دي".

وأضاف: "أتفضل بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات العسكرية، ووزارة الداخلية".

وزاد: "لأول مرة تبث مباريات الدوري الممتاز، بجودة "اتش دي" وبجانب عشرة كاميرات في المباراة".

واختتم: "سيكون هناك في كل مباراة مع انطلاقة الدوري، حضور جماهيري يصل لألف متفرج".

النائب أحمد دياب عن شكل الدوري

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”