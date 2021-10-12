«على قلبي زي العسل»..زوجة رامي جمال ترد على منتقدي معايدة عيد ميلادها

/655735/على-قلبي-زي-العسلزوجة-رامي-جمال-ترد-على-منتقدي-معايدة-عيد-ميلادها

أعربت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال عن غضبها من الجمهور الذين تداول معايدة زوجها في يوم ميلادها بالسخرية والإنتقادات اللاذعة، واصفة إياهم بالسخفاء.

دوت الخليج يرصد رد زوجة رامي جمال بعد معايدتها في عيد ميلادها

أعادت ناريمان منشور رامي جمال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها منتقدة الجمهور: “بحبك و كل عيد جواز وانت طيب وجمبى و هزارك على قلبى زى العسل والناس اللى مش بتفهم يعنى ايه هزااااااار وكلام انا اللى كتباه وخدوا البوست وعملوا قصه وحوار وادوا نفسهم حق يتكلموا ف حاجة تخصنى انا بصراحة انتوا اللى سخفة وفاضيين وطريقة هزارى انا ورامى دى وراخمتنا على بعض اكتر حاجة بحبها ف علاقتنا”.

ناريمان تهاجم الجمهور بسبب رامي جمال

وتابعت ناريمان، قائلة: “مش فاهمة بجد الناس وصل بيها الحال ازاى انها متقدرش تفهم يعنى ايه تهربج وهزار وانا عن نفسى ضحكت لما شوفت البوست فا اظن مفيش اى حد ليه حق يغلط ويتكلم ف حاجة هوا مش طرف فيها انتوا اللى ضايقتونى الحقيقة يوم عيد ميلادى مش هوا مش لاقية حاجة اقولها الحقيقة”.

رامي جمال يهنئ زوجته بعيد ميلادها بطريقة مثيرة

وكان قد وجه الفنان والمطرب المصري رامي جمال رسالة مثيرة لزوجته تزامنا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.

رامي جمال يطرح أغنية خليكي

على جانب أخر، طرح المطرب المصري رامي جمال، أحدث أغانيه بعنوان «خليكي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك برغم العطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوق لها الجمهور من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قال فيها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة خليكي، وعاوز اعرف رأيكم.. وبما أن كل المنصات التانية مش شغالة ففرصة تسمعوا بمزاج".