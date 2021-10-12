/655736/موعد-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك-في-الدوري-الجديد

انتهت مراسم قرعة الأسبوع الأول لموسم 2021/ 2022 للدوري المصري الممتاز، والتي شهدت على منافسات قوية بين بين الأندية الممتازة في بطولة الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز عن مواجهة مرتقبة في بداية الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري في الموسم الجديد ويتم تحديد يوم المباراة لاحقاً.

ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرون من أكتوبر الجاري، والتي ستنطلق بين الأهلي والإسماعيلي في المولجهة الأولى، من إنطلاقة الدوري.

الأسبوع الأول

سموحة والاتحاد السكندري.

الجونة وسيراميكا كليوباترا.

بيراميدز ومصر المقاصة.

فاركو وفيوتشر أف سي.

الشرقية للدخان والمقاولون العرب.

الأهلي والإسماعيلي.

الزمالك وإنبي.

غزل المحلة والمصري.

البنك الأهلي وطلائع الجيش.

أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن العمل متصل من قبل أعضاء الرابطة، منذ بداية تفعيل الرابطة قبل 20 يوم.

وقال: "أشكر شبكة قنوات أو تايم سبورت، على ما تقدمة وما ستقدمة في الفترة المقبلة لبث الدوري بجودة أتش دي".

وأضاف: "أتفضل بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات العسكرية، ووزارة الداخلية".

وزاد: "لأول مرة تبث مباريات الدوري الممتاز، بجودة "اتش دي" وبجانب عشرة كاميرات في المباراة".

واختتم: "سيكون هناك في كل مباراة مع انطلاقة الدوري، حضور جماهيري يصل لألف متفرج".

النائب أحمد دياب عن شكل الدوري

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.