لجنة الخطة والموازنة توافق على 10 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد

جدة - نرمين السيد - وجاءت هذه المواد كالتالى:

المادة 63:

يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التى:

(أ) تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الختامية وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ب) تقدم الجهات الإدارية بشأنها الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.



المادة 64:

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساب الختامى والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة كافة البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة 65:

تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 66:

يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر تاریخ تسلمه لكل من الحساب الختامى والقوائم المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التى يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

المادة 67:

تعد الوزارة مشروع الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم والمراكز المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية فى نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

المادة 68:

يحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كافة التسويات التعديلية اللازمة فى موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 69:

يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقارير سنوية عن مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى الوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وجاءت المواد 70 و71 و72، فى باب الأحكام العام، كالتالى:

الباب السادس أحكام عامة:



المادة 70:

يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولًا فى نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقة بحسب الأحوال - فيما يتعلق بالموازنة - عما يأتى:

- تقديم مشروع الموازنة والإطار الموازنى متوسط المدى إلى الوزارة فى المواعيد المحددة، وذلك فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

- متابعة التنفيذ الفعلى لأداء الموازنة فنية ومالية فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة.

- رقابة أصول الدولة والتزاماتها.

المادة 71:

يشترط لشغل أو الاستمرار فى شغل وظائف مستولی إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفى الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، التأهيل العلمى المناسب واجتياز التدريب اللازم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للتأهيل العلمى والتدريب اللازم.

المادة 72:

تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للقواعد والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.