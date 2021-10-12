مدبولى يزور منطقة إسنا التاريخية ويرصد 250 مليون جنيه لإعادة إحيائها

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، زيارة لمنطقة إسنا التاريخية، عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.





وشملت الجولة تفقد سوق إسنا السياحى الذى يضم مجموعة من البازارات السياحية تم انشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضى، حيث أجرى مدبولى حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التى تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم فى وكالة الجداوى، ووعدهم مدبولى بالاستجابة لمطلبهم.

وقدم حسين الحداد، مدير عام آثار اسنا وارمنت، شرحا حول المنطقة، حيث أوضح أن سوق إسنا السياحى ينتهى بوكالة الجداوى، التى تم إنشاؤها فى عصر محمد على باشا، وفى مواجهتها معبد خانوم بإسنا، وعلى يسار السوق سوق القيثارية التجارى.

وقال الحداد إن وكالة الجداوى تأسست عام 1792 على يد حسن بك الجداوى، الذى استقر فى إسنا، وكان والى جدة، ومن هنا جاءت تسمية الجداوى، وهى وكالة تجارية كانت بمثابة همزة وصل بين جنوب إفريقيا ومصر لتبادل السلع والتجارة، وتتكون من طابقين الأول مجموعة حوانيت لعرض السلع والطابق الثانى لمبيت التجار، وقد كانت بمثابة منشأة تجارية فندقية وتدهورت، مضيفا أن عام 2018 شهد بدء مشروع متكامل لترميم الوكالة لتضم عدة مشروعات تجارية.

وأضاف مدير عام آثار إسنا وأرمنت أن معبد خانوم بإسنا يجرى فيه حاليا أعمال التطوير لإظهار الألوان وإعادة اكتشاف الرسومات الخاصة بتيجان الأعمدة، وسقف المعبد، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار بأياد مصرية، وفريق مرممى الوزارة، ويوجد فى حرم المعبد انقاض كنيسة تعود للعصر القبطى.

وأضاف أن بالمنطقة بانوراما اثرية، حيث تضم كذلك سوق القيثارية الذى تأسس فى القرن الـ 19، ومعصرة زيوت، وهى من أهم المعاصر فى صعيد مصر، من حيث التصميم، كما تضم المنطقة نحو 30 منزلا كنماذج لبيوت ذات طراز معمارى إسلامى متميز، فضلا عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مأذنة المسجد العمرى، ما يمثل تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.

ووجه رئيس الوزراء برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية وضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر فى ثوبها الجديد، لإستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.

من جانبهم تقدم أصحاب البازارات بالمنطقة بالشكر لرئيس الوزراء، وأعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب أحدهم باستغلال الظهير الصحراوى للمدينة فى مشروعات الإسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك وأن ذلك مأخوذ فى الحسبان.