 مصر تهنئ العراق بنجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تهنئة مصر للعراق، حكومة وشعبًا، على نجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، والجهود الحثيثة التى بذلتها الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية من أجل ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابى، بما أتاح المجال للشعب العراقى الشقيق فى التعبير عن إرادته الحرة فى اختيار ممثليه.





وتوجه المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، بصادق تمنياته أن تكون هذه الانتخابات خطوة فى تعزيز مسيرة الاستقرار والرخاء للشعب العراقى الشقيق، وصولًا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمر فى البناء على ما تحقق من إنجازات فى العراق خلال الفترة الماضية، بما يُعلى من مصلحة الأشقاء العراقيين، ويُلبى طموحاتهم نحو وطن آمن ومزدهر. وأكد دعم مصر المُستمر لكافة الجهود التى تحقق مصالح العراق وأمنه واستقراره، وتُسهم فى ترسيخ مكانته ودوره العربى والإقليمى الفاعل.

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