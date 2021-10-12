النشرة المرورية: كثافات بشارع الجامعة .. والحضارات بديلا عن كورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية انحسرت الأحجام بمحور أبوقير عند ميدان الوزارة، كما ظهرت بعض الكثافات عند منطقة الكورنيش، أما بالنسبة لمحافظة الشرقية انحسرت الأحجام أعلى كوبرى "السوارس"، ويفضل استخدام كوبرى العبور، وفى القليوبية شهدت كثافات عند محطة مترو شبرا الخيمة والمتجه إلى ميت نما.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بمناطق الأتوستراد، وطالب بسلوك منزل كارفور".

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الكثافات المرورية فى محافظة الجيزة انحسرت فى شارعى مراد والجامعة وطالب بسلوك شارع السودان، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو وطالب باستخدام كبارى الجامعة وعباس والساحل، وشهدت بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب بتجنب محور الفنجرى وسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وظهرت بعض الكثافات بكورونيش النيل نتيجة بعض الأعمال عند منطقة "أثر النبى"، وطالب المتجه إلى حلوان والمعادى سلوك محور الحضارات.