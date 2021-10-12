مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالقصر الرئاسى فى بودابست 

استقبل الرئيس المجري "يانوش أدير" الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بودابست، حيث أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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