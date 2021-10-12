وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعةُ المساعد أول شهيد بسام نجيب إبراهيم على، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى المعهد وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات وزارة الداخلية والمحافظين والشخصيات العامة.

بدأت مراسم الإحتفال بتقديم الطلبة عرضاً للمهارات البدنية والإشتباك وفنون القتال المتلاحم تضمن عدد من تمارين الإعداد البدنى التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد كما إستعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة ، ومهارات الكاراتية والكونغ فو أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وقدمت عدد من فرق الموسيقات العسكرية عرضاً متميزاً أظهر ما يتمتع به الطلبة من كفاءة عالية فى التدريب، وقدم الطلبة الموسيقيون تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة كما قدموا عروضاً لعدد من الأغانى الوطنية.

وقدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا المعهد عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام ‏ ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار‏، وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتكريم أسرة المساعد أول شهيد بسام نجيب إبراهيم على تقديراً لما قدمه للوطن من تضحية وفداء .

أعقبه قيام كبير معلمى المعهد بإعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وكانت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى (99.4%) ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 159 إلى الدفعة 160 من ضباط الصف المعلمين.

وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين ، حيث قام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة (الثالثة) تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد .

وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها وأن يكونوا جنوداً أوفياء ، محافظين على أمنها وإستقرارها وسلامة شعبها .

كما شاهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة وتاريخ معهد ضباط الصف المعلمين ومايقدمه المعهد من إعداد بدنى ورياضى وعسكرى وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والمعايير الدولية .

وألقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين كلمة أشار فيها لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لطلبة المعهد ، كما قدم التهنئة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل.

وفى نهاية الإحتفال نقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة الجديدة وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد.

وأكد الفريق أول محمد زكى على أن ضباط الصف والصناع العسكريين هم أحد السواعد القوية التى تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها ، وطالبهم بضرورة الحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والإطلاع والمعرفة لتظل القوات المسلحة على العهد دائماً تحمى الوطن وتصون مقدراته.