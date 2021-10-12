موعد أول أيام شهر رمضان 2022 ، يتطلع الكثير من المواطنين معرفة موعد شهر رمضان، الذى يستقبله الملايين حول العالم.

دوت الخليج

موعد أول أيام شهر رمضان 2022

يعد صيام شهر رمضان، من الأركان الأساسية فى الدين الإسلامي، والذى يحرص عليه الكثير من المواطنين فى مصر والعالم العرب، ونرصد فى التقرير التالي موعد الأيام الاولى لشهر رمضان الكريم.

وضمن 12 شهر فى العام، يتمتع شهر رمضان بتفاصيل خاصة حيث الطقوس التى يتبعها الكثير من المصريين فى هذا الوقت.

ووفقًا لما أشارت إليه الحسابات الفلكية فإن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022، سيكون فى الثاني من شهر أبريل المقبل، وحتى يوم 2 مايو 2022.

تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2022

ومن المنتظر مع اقتراب شهر رمضان أن تقوم دار الافتاء المصرية بتحديد الموعد النهائي لشهر رمضان الكريم، وذلك فى مختلف البلدان العربية والإسلامية وفقًا لما تكون عليه نتيجة الاستطلاع.

ووفقًا لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين 2 مايو المقبل من عام 2022.

أعتاد الكثير من المصريين على إقامة الشعائر الدينية فى شهر رمضان الكريم، حيث يتم إقامة الكثير من المجالس التى تقوم بقرأة القرآن الكريم، وإقامة صلاة التراويح.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022.. العديد من الطقوس خلال الشهر الكريم

كما أن الكثير من المصريين يقومون بإقامة ولائم الطعام للمقتدرين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.

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هذا ويبحث الكثير من المسلمين على الموعد المحدد لشهر رمضان الكريم، والذى من المرتقب أن يكون يوم الاثنين 2 مايو.