/655740/مسئول-التسويق-بشركة-إيفافارمامصلحة-المريض-لدينا-أولا-فى-كل-شيئ-بجانب-دورونا-التوعوى

تحدث د.أحمد يسرى مسئول التسويق بشركة إيفافارما للأدوية، عن الآليات التى يتم الإعتماد عليها فى تسويق المنتجات وإقناع المستخدمين بها سواء على مستوى الأطباء أو المرضى، مؤكدًا على أن المعايير الأساسية التى تقنع أى من المستخدمين لطلب منتجات إيفافارما هى أنها تضع المواطن أولا فى كل تحركاتها من خلال منتجات ذات جودة عاليه.

دوت الخليج

جاء ذلك بندوة حوارية موسعة بموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكات الصحفى عمرو الديب، وأدارها الزميل محمود فايد، بمشاركة د. أحمد عليوه مسئول العلاقات العامة بشركة إيفافارما ود. رحاب الفخرانى، مسئولة حملة أنت الأهم.

مسئول التسويق بشركة إيفافارما:«مصلحة المريض لدينا أولا فى كل شيئ» بجانب دورونا التوعوى

ولفت إلى أنه بجانب المصانع والجودة التى يتم إصدار المنتجات فى شركة إيفافارما، توجد أهم قيمة هو المريض أولا حيث أنه هو الشغل الشاغل لكل من يعمل فى شركة إيفافارما، وهو أمر لابد أن يكون الشغل الشاغل لكل من يعمل داخل القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الشركة لديها القدرة فى أن تصل للمريض فى أى مكان هو يتواجد به، مع أسعار تتماشى مع ظروف الحياة الإقتصادية خاصة منتجات الأمراض المزمنة حيث يحصل عليها المريض مدى الحياة.

مسئول التسويق بشركة إيفافارما:«مصلحة المريض لدينا أولا فى كل شيئ» بجانب دورونا التوعوى

وأكد على أن وجود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الأخيرة فرض إطار فاعل من التنظيم فى سوق الدواء على كل الشركات العاملة بالقطاع ومن ثم الجميع يضع مصلحة المواطن فى أولوياته وفق رؤية واستراتيجية فاعلة بالمجتمع.

وتطرق مسئول التسويق بشركة إيفافارما إلى الجهود التوعوية التى تقوم بها الشرطة على أرض الواقع، حيث أنه بجانب توفير العلاج يتم توفير الرسالة الصحية المناسبة والتى من شأنها أن تتفادى إشكاليات وتداعيات المرض، مستشهدا بحملة «نبضك حياة» بشأن اليوم العالمى للقلب، ونكون متواجدين فى كافة المناطق وخاصة النائية مع تغطية كافة الجامعات المصرية، وأيضا التأمين الصحى الشامل، وهو ما يحقق المعادلة من توفير العلاج والتوعية بمخاطر المرض ومن ثم يتحقق الوعى الصحى.