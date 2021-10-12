/655741/بسبب-التدافع-إصابة-8-طلاب-داخل-مدرسة-في-كرداسة

شهدت مدارس مركز كرداسة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 طلاب بسبب التدافع داخل إحدى مدارس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 8 طلاب بسبب التدافع داخل مدرسة

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بحدوث تدافع داخل مدرسة نتج عنه إصابات.

وعلى الفور وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ وفحص الواقعة من خلال قوة منن القسم تنسيقا مع وحدة المباحث.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي توصلت إلى أنه خلال نزول الطلاب درجات السلم حدث تدافع لعدد منهم ما أسفر عن إصابة 8 طلاب بكدمات وسحجات، وتم نقل طالب إلى مستشفى الشيخ زايد بينما تلقى 7 أخرون الإسعافات الأولية بالمدرسة وغادروا.

وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر شهد كوبري محور صفط اللبن اتجاه شارع السودان، إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ، إثر وقوع حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بالسور الحديدي للكوبري.

وكانت تلقت شرطة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بتوقف الحركة المرورية أعلى كوبري صفط اللبن بسبب حادث تصادم، وعلى الفور تم توجيه خدمات مرورية إلى موقع الحادث لفتح الطريق، وتم التنسيق معه محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكباري لصيانة الكوبري.