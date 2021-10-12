/655742/في-قضية-الاثار-الكبرى-المحامي-فريد-الديب-يطلب-زيارة-حسن-راتب-في-محبسه-بسجن-15-مايو

تقدم المحامي فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب، والمتهم في قضية الآثار الكبرى وصاحب قنوات المحور سابقًا، بطلب لزيارة لـموكله داخل محبسه في سجن 15 مايو بمحافظة القاهرة، المودع به على ذمة القضية، ومناقشته في عدد من الأمور المتعلقة بالقضية.

دوت الخليج

وكانت رفضت المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، في وقت سابق استئناف رجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية الأثار الكبرى، على قرار حبسه على ذمة تحقيقات، فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

حبس رجل الأعمال حسن راتب

جدير بالذكر قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، على ذمة التحقيقات، بتهمة التورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى.

وواجهت النيابة العامة حسن راتب باعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًّا في عمليات التنقيب عن الآثار.

تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات عز حسانين شقيق علاء حسانين عن دفع رجل الأعمال حسن راتب ملايين الجنيهات لشقيقه.