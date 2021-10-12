محافظ البحيرة يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية لقانه بشبراخيت «صور»

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واصل اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة شبراخيت لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بالتزامن مع إحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام والذى يشهد إفتتاح ١١٢ مشروع بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية لقانه بشبراخيت

وقام اللواء هشام آمنة بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية لقانه وهو عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى وأول علوى وسقف حديد جمالون على مساحة 650 متر مع عمل سور حول المبنى بتكلفة 2مليون و800 ألف جنيه.

كما التقى اللواء المحافظ بالعاملين وٱطمئن على حسن سير العمل بالوحدة ووجه بتضافر كافه الجهود لتقديم خدمة أفضل للمواطنين من أبناء المركز .

ورافق محافظ البحيرة خلال الافتتاح د.نهال بلبع نائب المحافظ وأ.د. عبيدصالح رئيس جامعة دمنهور واللواء أح . ياسر سمير علي قائد الفرقة العاشرة دفاع جوي وم.حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعميد أح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة واللواء وحيد الحضرى رئيس مدينة شبراخيت وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

على جانب أخر أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حماده و المحمودية وحوش عيسى والدلنجات عن إزالة 113 حالة تعدي على مساحة 35097 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 80 قرار إزالة بمساحة 25450 م على مجرى نهر النيل بكوم حماده عبارة عن 21 حاله مباني بمساحه 2161 م و 59 حاله زراعه بمساحه 23289 م.

إزالة 113 حالة تعدى علي المجاري المائية بالبحيرة تنفيذا لقرار رئيـس الجمهـورية

كما تم إزالة عدد 29 حالة تعدي على مساحة 4797 م٢ على ولاية هندسة الصرف على مصرف صرف البابلى و ولاية هندسة الرى بالمحمودية عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 حالات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة 4600 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن مفاحم مخالفة للبيئة، وازالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقرية طيبه بالدلنجات، كما تم وقف اعمال والتحفظ على معدات البناء.