الإستعدادات الأولى لـ محمد رمضان لحضور افتتاح مهرجان الجونة

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دوت الخليج يرصد استعدادت محمد رمضان لمهرجان الجونة السينمائي

وظهر محمد رمضان عارية من داخل طائرته الخاصة كعادته في الفترة الأخيرة من استعراض عضالته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قالا: “في طريقي للجونة”.

ومن المقرر أن يقدم رمضان بأغنية الإفتتاح مع مطرب عربي شهير، اذ أنه انتهى من تسجيلها في دورته الخامسة التي تنطلق في الفترة بين 14 أكتوبر لـ22 أكتوبر الجاري.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى ستنطلق خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

يسرا في مهرجان الجونة رغم أزمتها مع المدير

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول، على رأسهم الفنانة يسرا التي نشب بينها وبين مدير المهرجان انتشال التميمي، الذي صرح برفضه لحضور يسرا المهرجان.

ومن المقرر أن يكرم أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

محمد رمضان يحتفل بتخطي كليب أغنيته «على الله» ال 20 مليون مشاهدة

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد مشاهدات كليبه «على الله» إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، محققًا نجاحًا واسعًا.

نشر رمضان مقطع فيديو من الكليب عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب عليه: "على الله 20 مليون مشاهدة"