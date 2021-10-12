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/655746/تنسيقية-شباب-الأحزاب- والسياسيين-تشارك-في-الإحتفال-بمرور-١٠٠-عام-على-إعلان-الدولة-الاردنية
شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإحتفالية التي أقامتها السفارة الأردنية بالقاهرة بالتعاون مع قيادات شبابية بالمملكة الأردنية الهاشمية بجامعة الدول العربية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إعلان الدولة الأردنية.
دوت الخليج يرصد مشاركة التنسيقية فى الاحتفال بمرور 100 عام على تاسيسي المملكة الاردنية
100 عام على تأسيس المملكة الاردنية
ألقت خلال الإحتفال السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية، كلمة بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد ابو الغيط.
كما ألقى السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية وممثلها في الجامعة العربية كلمة عبر فيها عن شكره و تقديره للحضور المشاركة في الاحتفالية .
وقدم منظمو الاحتفالية درعا تكريميا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسلمته النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، بالنيابة عن التنسيقية و التقط الحضور صورة تذكارية في مقر جامعة الدول العربية.
تضمن وفد التنسيقية المشارك، النائب أحمد مقلد ، والنائبة هيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وحسن ضوه، ويوستينا رامي ، أعضاء التنسيقية.
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