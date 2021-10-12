/655750/السنغال-أول-المتأهلين-للمرحلة-النهائية-من-تصفيات-أفريقيا-لكأس-العالم-2022

إنتهت منذ قليل مباراة المنتخب السنغالي أمام نظيرة الناميبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في جوهانسبرج ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن المنتخب السنغالي من تحقيق الفوز والصعود رسمياً إلي المرحلة الإقصائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2022.

ويعتبر المنتخب السنغالي أول الصاعدين إلي الدور القادم من التصفيات وقبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين.

وحقق منتخب السنغال فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة وتوقف رصيد ناميبيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

نتيجة مباراة مصر وليبيا

حقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء المجموعة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

أحداث مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.