«بسبب سيارة نقل».. مصرع سائق وإصابة أخر إثر سقوط كوبري مشاه بـ سيناء «صور»

ترجع تفاصيل الواقعة عندما سقط كوبرى المشاة سقط ، الساعة الثانية ظهرًا، بجنوب سيناء إثر اصطدام سيارة نقل به وجرى على أثر الحادث، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث، للتعرف على ملابساته وإنقاذ الموقف، وتم نقل جثة السائق المتوفي والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

هذا وشهدت مدارس مركز كرداسة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 طلاب بسبب التدافع داخل إحدى مدارس. تفاصيل الواقعة وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بحدوث تدافع داخل مدرسة نتج عنه إصابات. وعلى الفور وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ وفحص الواقعة من خلال قوة منن القسم تنسيقا مع وحدة المباحث. تحريات المباحث وكشفت تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي توصلت إلى أنه خلال نزول الطلاب درجات السلم حدث تدافع لعدد منهم ما أسفر عن إصابة 8 طلاب بكدمات وسحجات، وتم نقل طالب إلى مستشفى الشيخ زايد بينما تلقى 7 أخرون الإسعافات الأولية بالمدرسة وغادروا. وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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