/655721/محافظ-البحيرة-يفتتح-مبنى-الوحدة-المحلية-لقرية-اورين-بتكلفة-4-مليون-و800-ألف

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجوله صباح اليوم بمركز ومدينة شبراخيت، حيث استهل المحافظ جولته بأفتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية اورين وهو عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى ودورين علويين على مساحة 500 متر بتكلفة 4 مليون و800 ألف جنيه وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل حضاري والعمل على تلبية إحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية اورين بتكلفة 4 مليون و800 ألف

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،

و بمشروعات تتجاوز الآفاق تتخطى تكلفتها الاستثمارية ٧٢ مليار جنية نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق مشيرا ان العيد القومى للمحافظة يشهد إفتتاح ودخول الخدمة لعدد ١١٢ مشروع بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنية.

ورافق اللواء المحافظ خلال الجولة والافتتاح د نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد واللواء وحيد الحضرى رئيس مدينة شبراخيت وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.