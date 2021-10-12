«الطفاية دى».. أيوب القاضى: الدولة تدعم شبابها.. والسيسى قضى على الواسطة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أيوب القاضى، لـ "دوت الخليج" أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تواصلت معه بنفسها، بعد تداول فيديو "الطفاية دى" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، ومنحته قرضًا من بنك الائتمان الزراعى، وهو ما ساعده على النهوض بمشروعه.

وأكد أن الوزيرة زفت إليه بشرى مشاركته فى معرض "تراثنا"، ومنحته جناحًا لعرض منتجاته بدون مقابل، وهو ما يفسر مدى مساندة الدولة لشبابها.

ولفت إلى أن مقابلة الرئيس السيسى من أهم المواقف التى حدثت فى حياته، داعيا الشباب إلى العمل للنهوض بمصر، ودعم اقتصادها.