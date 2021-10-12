عاجل.. الرئيس السيسى: مصر لا ترغب فى أن تكون المياه سببا فى الصراع

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لا ترغب إلا فى الحفاظ على حصتها من مياه النيل دون تأثير، مؤكدا أن مصر موقفها ثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، بشأن تشغيل وملء سد النهضة.





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