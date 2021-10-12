قطع وضعف المياه عن بعض الأماكن بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (أوسيم- ناهيا- صفط اللبن- شنباوى- برطس) وضعفها عن مناطق (المناشى البلد- الجلاتمة- بهرمس- ذات الكوم)، وذلك الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 15/10/2021حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 16/10/2021، ولمدة 8 ساعات.





وأوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الانقطاع يرجع إلى ربط خط مياه الشرب قطر 900 مم والخزان ضمن المشاريع القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة مشروع خزان المياه الأرضى بمنطقة أرض اللواء . وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

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