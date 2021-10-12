عبدالغفار يطمئن على انتظام العمل بمنشآت «بيت مصر» فى باريس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع شركة "سيكرا" الشركة المنفذة لمشروع بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، وذلك على هامش مشاركة الوزير فى الدورة 212 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، لإلقاء كلمة مصر والمجموعة العربية.





وتناول اللقاء معدلات تنفيذ مشروع "بيت مصر" منذ توقيع العقد فى منتصف شهر يونيو 2021 وحتى الآن، حيث تم استعراض الخطوات التى تمت من الأعمال الإنشائية وكذلك تطرق اللقاء إلى اختيار بعض مواد بناء البيت من مصر، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الشركات المصرية العاملة فى ميدان خامات البناء؛ لتزويد المشروع ببعض المنتجات لإضافة الطابع التراثى فى بناء وتجهيز البيت المصرى.



ووجه الدكتور عبدالغفار بأهمية الالتزام بموعد تسليم البيت فى بداية شهر أبريل 2023، وبدء استقبال الطلاب فى العام الجامعى ذاته، وعلى هامش الاجتماع، تفقد الوزير موقع بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية فى باريس، برفقة لوارنس ماريون المفوض العام للمدنية الجامعية ومدير مشروع بيت مصر، وعدد من المهندسين الاستشاريين.



وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ لمشروع "بيت مصر"، مشددًا على ضرورة تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا، كما تفقد حجرات الإدارة وشاهد نموذج لحوائط الواجهات التى تأخد الطابع الفرعونى، مما يجسد الهوية المصرية، وسط مجتمع المدينة الجامعية متعدد الجنسيات.



كما التقى الدكتور عبدالغفار بمدير المشروع بمقر المكتب الثقافى المصرى بباريس، حيث اطلع الوزير على خطوات تنفيذ المشروع، وأكد على أهمية المتابعة اليومية لموقع العمل ومتابعة عملية اختيار المواد الخام ومعدلات التنفيذ.



وفى السياق ذاته، التقى الدكتور عبدالغفار بأعضاء جمعية "بيت مصر"، وقدم لهم الشكر على المجهود الكبير المبذول فى عملية بناء "بيت مصر"، مؤكدًا على أهمية المشروع الذى يعد واجهة مهمة لمصر فى فرنسا وداخل المدينة الجامعية الدولية بباريس.



ويهدف بيت مصر إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، بالإضافة إلى المركز الثقافى وأن يكون له الطابع المصرى داخل قلب العاصمة الفرنسية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم الجامعى، ودعم النشاط الثقافى والحضارى والتعليمى بين الجانبين المصرى والفرنسى.



يذكر أن إنشاء "بيت مصر" يأتى تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 1900 متر مربع من إجمالى مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسى من مبنى سكنى للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، وذلك بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مخصصة للأجانب.