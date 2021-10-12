بث مباشر.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره المجرى يانوش أدير

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس المجرى، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقصر الرئاسى بالعاصمة بودابست، حيث أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمية، أعقبها مؤتمر صحفى مع نظيره المجرى يانوش أدير.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، فى العاصمة المجرية بودابست فى قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع فيشجراد، والذى يضم كل من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا".

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