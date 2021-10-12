رئيس المجر: مصر أهم شريك إستراتيجي لبلادنا في العالم العربي  

أكد الرئيس المجري يانوش أدير أنه يجب على الجميع أن يعلم أن مصر في العالم العربي أهم شريك استراتيجي لبلادنا.

وقال: لعبت مصر دورا كبيرا في حل النزاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر رئاسة المجر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجر يانوش أدير

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة المجرية بودابست حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس المجري "يانوش أدير حيث عزفت الموسية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

واستقبل الرئيس المجري "يانوش أدير الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة بالعاصمة المجرية بودابست حيث عقدت جلسة مباحثات بين الرئيسين المصري والمجري لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.