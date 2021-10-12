نشوب حريق فى مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان.. صور

نشب حريق، منذ قليل، بمصنع الهلال والنجمة بدائرة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. كانت البداية بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجار محاولات السيطرة على النيران وإخمادها، فيما انتقلت قوات الأمن إلى محيط الحريق مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين جراء الحريق.
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