الرئيس السيسى: برنامج معاجلة المياه المستخدمة والتحلية تكلفته 80 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لا تغرب إلا في الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل.
ووأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس المجرى، أن الرئيس المجرى ذكر أن الماء المناسب الذى يتناسب مع عدد السكمن والتنمية في مصر.
وتابع الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى: نحن نريد أن نحصل على حصتنا من المياه دون تأثير .، متابعا: البرنامج التي قمنا بعملها مثل معالجة المياه المستخدمة وتحلية مياه البحر برنامح ضخم جدا تصل تكلفته إلى 80 مليار دولار.
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