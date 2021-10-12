رئيس المجر: مصر تلعب دورا إقليميا كبيرا فى المنطقة ونطمح لتوسيع التعاون معها

قال يانوش أدير الرئيس المجري، إن مصر تلعب دورا إقليميا كبيرا في المنطقة ونطمح لتوسيع التعاون القائم معها. وأضاف الرئيس المجرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العديد من القضايا ومنها قضية المياه".

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