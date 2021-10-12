الرئيس السيسى: مصر لا ترغب فى أن تكون المياه سببا فى حرب أو صراع إنما بناء وتنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لا ترغب في أن تكون المياه سببا في الحرب والصراع إنما في البناء والتنمية.
وأضاف الرئيس السيسى ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس المجرى، أن مصر لا ترغب إلا في الحفاظ على حصتها من مياه النيل دون تأثير، متابعا: مع تقديراتنا الطيبة لكل التصريحات اللي ممكن أشقائنا في إثيوبيا يذكروها أنه لن يحاولوا التأثير على وصول المياه لمصر، فهذا كلام رائع لكن المهم أن يتحول لاتفاق بين الدول قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
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