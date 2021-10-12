الأهلي: محمد الشناوى مصاب بتمزق فى العضلة الخلفية ويغيب لمدة 5 أسابيع

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.
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