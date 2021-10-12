الرئيس السيسى: لدينا ندرة شديدة فى المياه وحضارة مصر لم تقم إلا على النيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليس لها مصدر مياه إلا مياه النيل فقط، متابعا: "نحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه".
أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجرى يانوش أدير، أن حضارة مصر على مدى آلاف السنين لم تقم إلا على نهر النيل، وبقية الأراضي المصرية 85% أو 95% منها أراضى صحراوية جافة، مستكملا: "نحن بالفعل حاليا داخلين في مرحلة خط الفقر المائي.. أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في العام".
وأكمل الرئيس: "نحن لا نريد أن تكون المياه سبب في الصراع أو المشكلات أو الصدام، ولكن لتستخدم المياه في التنمية والتعاون فيما بيننا، وخليني أسجل إعجابى الشديد بما يتحقق في المجر من قدرات علمية وتكنولوجية في إعادة استخدام المياه وفى التكنولوجيا الخاصة باستنباط السلالات التي تستطيع أن تتحمل الجفاف وملوحة المياه أيضا".
واختتم الرئيس بالقول: "أشكر دولة المجر الصديقة ودائما نتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير".
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