 رحاب الفخرانى:تعاون فعال بين «أنت الأهم» وإيفافارما من أجل التوعية الصحية

/655743/رحاب-الفخرانىتعاون-فعال-بين-أنت-الأهم-وإيفافارما-من-أجل-التوعية-الصحية

قالت د.رحاب الفخرانى، مسئول حملة إنت الأهم، أن شركة إيفافارما تتعاون مع الحملة بشكل فعال من أجل القيام بالدور التوعوى وخاصة من أجل السيدات والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن العديد من الفعاليات والأنشطة يتم دعمها ومساندتها من شركة إيفافارما من أجل صحة وسلامة المواطن.

دوت الخليج جاء ذلك فى ندوة حوارية بموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، بمشاركة ممثلين من شركة إيفافارما وحديث موسع عن الدور المجتمع للشركات وتعاونها مع الحكومة، حيث أكدت الفخرانى على التنسيق والتعاون الكبير ما بين الشركة وبين حملة «أنت الأهم» مع وضع المرأة والفتيات فى الأولويات والرسالة الصحية بشكل مختلف وفعال. رحاب الفخرانى:تعاون فعال بيت «أنت الأهم» وإيفافارما من أجل التوعية الصحية ولفتت أيضا إلى الجهود التى تتم من جانب هذا التعاون بشأن الفتيات والحاجة للمكملات الغذائية والتى تحتاجها الفتيات بمراحل عمرية مختلفة وهو ما يتم التوعية بشأنها من خلال التعاون بين الشركة وحملة أنت الأهم.

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