/655748/النائب-عاطف-كعربان-الصعيد-يشهد-طفرة-غير-مسبوقة-في-عهد-السيسي

ثمن النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج افتتاح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، طريق كورنيش النيل لمركز ومدينة المنشاة،, بتكلفة 7 ملايين جنيه.

دوت الخليج يرصد افتتاح طريق كورنيش النيل لمركز المنشاة

كورنيش النيل بسوهاج

وقال النائب عاطف كعربان، أنه تم تنفيذ الطريق كورنيش النيل بجهد مشترك بالتعاون مع النائبة رقية الهلالى ,والذي يربط بين البندر وقرية السماكين حتي طريق العنبرية موجها التحية والتقدير للمهندس ممدوح عباس رئيس مجلس مدينة المنشاه،و علاء شعراوي نائب رئيس مجلس المدينة و علي النابي سكرتير مجلس مدينة المنشاه وعصام فهمي علي المجهود الكبير في تنفيذ المشروع.

المشروعات التنموية

واكد النائب عاطف كعربان ،أن محافظة سوهاج تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية،مشيدا باهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.

يذكر أن مشروع طريق الكورنيش بطول كيلو و200 متر، حيث شملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبردورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة؛ لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشاة.

هذ ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، علي بعض المواد في الباب الرابع من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، الخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي.