ممثل شركة إيفا فارما بـ«ندوة دوت الخليج»: لدينا قوة كبيرة بمضادات الفيروسات وأدوية السكر ومضاعفاته

/655751/ممثل-شركة-إيفا-فارما-بـندوة-تحيا-مصر-لدينا-قوة-كبيرة-بمضادات-الفيروسات-وأدوية-السكر-ومضاعفاته

ونحارب الغش بالأكواد حرصا على صحة وسلامة المواطن

تحدث د. أحمد عليوه، مسئول العلاقات العامة بشركة إيفافارما، أن الدواء المهرب والمغشوش مصيبة كبيرة فى الشارع المصرى، وعمل الأكواد الخاصة بالأدوية فى مصر ضرورة مهمة لمنع الغش أو تهريبة كمستورد من الخارج، مؤكدا على أن شركة إيفافارما تعمل على تطبيق الأكواد الخاصة بها من خلال ما كينات غالية الثمن لمنع الغش للمنتجات التى تصدر عنها.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة حوارية لموقع تحيا برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حيث مناقشات موسعة حول أداء شركة إيفافارما بسوق العلاج فى مصر، حيث أدار الندوة الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن منتجات إيفافارما تتميز الجودة وهو ما يجعل أى مواطن أو طبيب يقوم بشراء أو كتابة المنتجات للمرضى، مؤكدا على أن أى دواء ليس مسجل فى هيئة الدواء يكون مهرب ومغشوش ولاينصح باستخدامه.

ولفت مسئول العلاقات العامة بشركة إيفافارما أن الشركة لديها قوة كبيرة بمنتجات الخاصة بمضادات الفيروسات وتمت المشاركة من خلالها بمبادرة 100مليون صحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا أدوية السكر ومضاعافاته وإيفافارما من أكثر الشركات مبيعا لهذه المنتجات بجابن القيام بالدور التوعوعى حيث توفير الأدوية والتوعية من مخاطر الأمراض مثلما تم مع التوعية بشأن إلتهاب الأعصاب لمرضى السكر بمشاركة الكثيرين من الأطباء من خلال مبادرة إحساسك نعمه، وغيرها من المبادرات التى تخدم الرسالة الصحية لشركة إيفافارما.

ممثل شركة إيفافارما بـ«ندوة دوت الخليج»: لدينا قوة كبيرة بمضادات الفيروسات وأدوية السكر ومضاعفاته

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين المجتمع المدنى والشركات يحقق مصلحة المواطن والرسالة الصحية له التى يتفادى من خلالها الإصابة بالمرض أو مضاعفاته خاصة أن مضاعفات مرض مثل السكر كبيرة للغاية وبالتالى الوعى بشأنها كبير ومهم وهو ما تقوم به شركة إيفافارما.