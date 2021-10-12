الدكتور أحمد عليوه بـ ندوة دوت الخليج يستعرض مجهودات «إيفا فارما» فى مواجهة كورونا.. ويؤكد: الشركة بين ثلاث مصانع فى العالم فى إنتاج أدوية البرتوكول

/655755/الدكتور-أحمد-عليوه-بـ-ندوة-تحيا-مصر-يستعرض-مجهودات-إيفا-فارما-فى-مواجهة-كورونا-ويؤكد-الشركة-بين-ثلاث-مصانع-فى-العالم-فى-إنتاج-أدوية-البرتوكول

قال الدكتور أحمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما:" أول ما بدأت أزمة «كورونا»، وخروج أنباء إصابة المواطنين فى دول المنبع مثل الصين وكوريا، فكرنا فى العلاجات التى يمكن تصنيعها.

دوت الخليج

الدكتور أحمد عليوه: كنا من بين 3 مصانع فى العالم التى لها الحق تصنيع أدوية كورونا

وتابع الدكتور أحمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، حديثه خلال ندوة دوت الخليج:" لدينا قسم أبحاث به أكثر من 100 عالم، والذى أسرع فى العمل على كافة البرتوكولات الخاصة بعلاج كورونا، ووضعنا كل الاحتمالات فى كل الأدوية التى يمكن أن يسفر عنها نتيجة إيجابية".

وأضاف مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما:" قمنا باستيراد مواد خام لصناعة البروتوكول المخصص لعلاج كورونا، وحاليًا نصنعه كاملًا، وللعلم دواء الـ remdesivir (المضاد للفيروسات) كان من ضمن الأدوية الهامة جدًا فى البرتوكول، والذى كان محل طلب للعديد من دول العالم، وعند اختيار شركة (جيليت) للمصانع التى ستنتج الدواء جاء اختيارنا من بين ثلاثة فقط، وهذا انطلاقًا من ثقتهم فينا، وأخذنا أيضًا حق التصدير لـ 126 دولة، وحاليًا صدرنا لـ 30 دولة والتى كانت آخرهم «الهند».

أحمد عليوة: نقوم بصناعة كافة أدوية البرتوكول

واستكمل الدكتور أحمد عليوه، حديثه قائلًا:" الآن نقوم بصناعة كافة أدوية البروتوكول التى تقدم إلى المواطنين، والتى تتضمن مضادات التجلط، والمكملات الغذائية، وأيضًا الفيتامينات.

وأشار عليوه، إلى أن شركة إيفا فارما كان لها دور أيضًا فى دعم وزارة الصحة وهيئات المجتمع المدني بالأدوية اللازمة. وتابع الدكتور أحمد عليوه، عملنا فى شركة «إيفا فارما» يرتكز على الابتكار والبحث العلمي.

كما أكد مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، على أن الشركة الآن تقوم بتصنيع الخامات المستخدمة فى الأدوية، ولا تكتفي باستيراد الخامات من الخارج.

واستكمل حديثه قائلًا:" خلال بداية فترة كورونا كثرت المعلومات المغلوطة حول الموضوع، ولذا قمنا بتخصيص جروب لخدمة المرضى والمسئول عنه أطباء متخصصين للرد على استفساراتهم.

كما أشار مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، إلى أنه تم تخصيص جزء يتعلق بالتبرعات، والذى ضم المكملات الغذائية مثل فيتامين دال وزينك".