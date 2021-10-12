تعرف على تفاصيل ملاعب مباريات الزمالك في بطولة الدوري

بينما يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب خارج أرضه في الجولة السابعة ثم يستضيف غزل المحلة في الجولة الثامنة وبعدها يواجه فريق سموحة خارج أرضه في الجولة التاسعة يواجه الزمالك ضيفه فيوتشر في الجولة العاشرة ثم يواجه بيراميدز خارج أرضه في الجولة الحادية عشرة من المسابقة فيما يواجه الجونة بملعبه في الجولة الثانية عشرة.

فيما يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة في الجولة الثالثة عشرة خارج أرضه أما في الجولة الرابعة عشرة فسيواجه الزمالك نظيره فاركو بملعبه ثم يخرج لمواجهة الاتحاد السكندري خارج أرضه في الجولة الخامسة عشرة وبعدها يستضيف الزمالك ضيفه المصري البورسعيدي في الجولة السادسة عشرة ثم يختتم مبارياته في الدور الأول أمام الشرقية للدخان خارج أرضه في ختام مباريات الدور الأول.

وخضع المستبعدون لفقرة بدنية قوية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث تم التركيز على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين.

وشهدت التدريبات خوض المستبعدين مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة بالتمرير السريع والتسديد على المرمى من أماكن مختلفة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أنه تم تنسيق كل الأمور الخاصة بخضوع أفراد البعثة للمسحة الطبية التي ستسبق المباراة بالاتفاق مع مسؤولي السفارة تحت اشراف المستشفي القبطي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.