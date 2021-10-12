/655757/النائبة-أميرة-ابوشقة--قمة-فيشجراد-مع-مصر-خطوة-علي-الطريق-الصحيح-واكدت-الريادة-المصرية

أشادت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي - في المؤتمر الصحفي المشترك لزعماء قمة (فيشجراد مع مصر) المنعقدة في العاصمة المجرية (بودابست) اليوم الثلاثاء، و يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا مؤكدة بأن المشاركة المصريه خطوة علي الطريق الصحيح وتؤكد ريادة وقوة الدولة المصريه ، ودورها الفاعل ، موضحه بأن تصريحات الرئيس السيسي صححت المفاهيم المغلوطة ، وإرست قواعد الاحترام والتقدير بين مصر وأوربا.

دوت الخليج يرصد تعليق اميرة ابوو شقة بشأن مشاركة السيسي فى قمة فيشجراد

قمة فيشجراد

وثمنت ابوشقه في تصريحات لها اليوم تطرق الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان وتصدي مصر لملف الهجرة غير الشرعية في مصر خلال كلمته ، موضحه بأن مصر تبني جمهوريه جديدة تقوم علي احترام حقوق الإنسان والمواطنة ، بجانب التنميه والإصلاح الاقتصادي وإن كلام الرئيس اخرس كل الالسنه التى تريد النيل من مصر .

العلاقات الخارجية

واوضحت ابوشقة أن القاصي والداني يعلم حجم النجاحات التي حققتها الدوله المصريه في ملف العلاقات الخارجيه مما يؤكد الرؤية الثاقبه للقيادة السياسية وأجهزة الدولة السياديه ، وأننا نسير علي الطريق الصحيح .

وشددت ابوشقة أن علي المصريين أن بفخروا بوطنهم وبرئيسهم الذي يتحرك ليل نهار لخدمة الوطن لإعادة مصر إلي سابق عهدها ، وهو ماتم ترجمته في احتلال مصر المكانه المميزه التي تتبؤها الان .

يذكر ان الرئيس السيسي قد أكد في حديثه في الموتمر الصحفي في قمة (فيشجراد مع مصر )"مش محتاجين حَد يقول لنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 ملايين مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون، و65% منهم شباب لديه أمل وعاوز يعيش" وعلق الرئيس علي ملف الهجره غير الشرعيه ، "أنه يوجد 6 ملايين لاجئ في مصر يعيشون كمواطنين عاديين، وليس داخل معسكرات، مشددا على أنه لم تخرج هجرة غير شرعية واحدة من مصر".