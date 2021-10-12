/655758/طبيب-الأهلي-يوضح-سبب-إصابة-الشناوي-وفترة-غيابة-عن-الملاعب

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف إصابة حارس الفريق محمد الشناوي مع المنتخب الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

ومن المتوقع أن يغيب محمد الشناوي عن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

موسيماني

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بعقد جلسة مع بيتسو موسيماني اليوم من أجل معرفة إتجاة المدير الفني في المرحلة المقبلة وحسم ملف التجديد من عدمة ومعرفة سبب تسريب أخبار الإجتماع الأخير للصحافة الجنوب إفريقية.

ومن المنتظر أن يحدد إجتماع اليوم مصير المدير الفني بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي بشكل كبير خاصةً بعد غضب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب من الأخبار التي تم تداولها بخصوص تجديد موسيماني مع الفريق.