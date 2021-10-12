/655760/الدكتور-أحمد-عليوة-يعلن-إنتاج-شركة-إيفا-فارما-منتج-جديد-لعلاج-مرضي-السكرى

قال الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، إن الشركة لديها منتج جديد لمرضي السكر، والذى أثبتت تأثيره الجيد من خلال تحسين عمل عضلة القلب، إضافة إلى فعالية المنتج مع وجود بعض الآثار الجانبية متمثلة فى العطش فى رمضان.

تحيامصر يرصد استعدادات ايفا فارما فى اليوم العالمي لمرضي السكر

ومن جانبها قالت الدكتورة رحاب الفخراني، منسق مبادرة أنت الأهم، إن شركة إيفا فارما أطلقت حملات توعية على أرض الواقع لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، من خلال استهداف الأماكن الأكثر إزدحاما وتعرضا للإصابة.

شركة إيفا فارما

وأشارت الدكتورة رحاب الفخراني، إلى أن وسائل النقل العام والمواصلات كامترو الانفاق ومحطات السكك الحديدية، من الأماكن الأكثر عرضة لانتشار فيروس كورونا، موضحة أن الشركة تقوم بالتوعية من خلال توفير معلومات طبية أو رسومات توضيحية وتوفير الادوية الخاصة بالمناعة، إضافة إلى بروتوكولات ادوية لتقوية المناعة لرفعها لدي المواطنين، إضافة الى تصحيح المعلومات المغلوطة بشأن أعراض الإصابة وطرق العلاج او الوقاية وانتقال العدوى.

من جانبه قال الدكتور أحمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما:" أول ما بدأت أزمة «كورونا»، وخروج أنباء إصابة المواطنين فى دول المنبع مثل الصين وكوريا، فكرنا فى العلاجات التى يمكن تصنيعها.

وتابع الدكتور أحمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، حديثه خلال ندوة دوت الخليج:" لدينا قسم أبحاث به أكثر من 100 عالم، والذى أسرع فى العمل على كافة البرتوكولات الخاصة بعلاج كورونا، ووضعنا كل الاحتمالات فى كل الأدوية التى يمكن أن يسفر عنها نتيجة إيجابية".

وأضاف مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما:" قمنا باستيراد مواد خام لصناعة البروتوكول المخصص لعلاج كورونا، وحاليًا نصنعه كاملًا، وللعلم دواء الـ remdesivir (المضاد للفيروسات) كان من ضمن الأدوية الهامة جدًا فى البرتوكول، والذى كان محل طلب للعديد من دول العالم، وعند اختيار شركة (جيليت) للمصانع التى ستنتج الدواء جاء اختيارنا من بين ثلاثة فقط، وهذا انطلاقًا من ثقتهم فينا، وأخذنا أيضًا حق التصدير لـ 126 دولة، وحاليًا صدرنا لـ 30 دولة والتى كانت آخرهم «الهند».