/655761/تفاصيل-حفل-تكريم-سلة-الأهلي-بعد-التتويج-بالبطولة-العربية

أقام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء احتفالًا للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي بعد تتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية على حساب فريق الكويت الكويتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الكابتن الخطيب خلال الاحتفالية على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، مؤكدا أن الفريق كان على قدر المسئولية وتوج بالبطولة بعد مسيرة مميزة، مطالبًا الجميع بالاستمرار في الأداء بنفس الروح والعزيمة للفوز بكل البطولات وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي.

قائمة الأهلي في البطولة

وقام الكابتن الخطيب بإهداء أفراد الجهاز الفني واللاعبين «نسر الأهلي» تقديرًا للإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بالبطولة العربية التي أقيمت في الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وضمت قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب، ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي، وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

الفرق المشاركة في البطولة

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك، وبليدة من الجزائر.

المباراة النهائية بالبطولة

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 78/66.

وسيطر فريق الكويت الكويتي على الشوط الأول للمباراة وتقدم بفارق هدفين، ولكن عاد الأهلي بالنتيجة في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الفريق الكويتي وحقق اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز باللقب الأول مع مدربه الإسباني أوجستي بوش، وذلك بعد التعاقد معه قادما من نادي الزمالك.

تأهل النادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي.

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.