/655762/الرئيس-السيسي-مصر-لا-ترغب-في-أن-تكون-المياه-سببا-في-الحروب-والصراع-إنما-البناء-والتنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" نحن فى مصر ليس لدينا مصدر للمياه إلا نهر النيل فقط، إذ نعتبر من الدول التى لديها معاناة شديدة فى المياه".

دوت الخليج الرئيس السيسي: مصر لا ترغب في أن تكون المياه سببا في الحروب والصراع إنما البناء والتنمية وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: هناك حوال 85% من الأراضي المصرية صحراوية جافة، كما أشار إلى أن مصر تدخل فى خط الفقر المائي، حيث أن لكل مواطن حوالي 500 متر مكعب للفرد فى السنة. واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي: مش عايزين المياه تكون سبب للصدام والمشاكل، بل تكون للتعاون فيما بيننا". وأضاف الرئيس السيسي: أسجل إعجابي الشديد بالمنهج الذى تتبعه المجر، فى إطار إعادة استخدام المياه، والوسائل التى من خلالها يمكن استحمال الجفاف.

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