الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دول فيشجراد

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دول "فيشجراد" لنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة والتعاون فى مجال التعليم والتدريب والجامعات فى مصر، أخذاً فى الاعتبار البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتى تعتبر أساس نجاح لأى تعاون مشترك.





كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته صباح اليوم الثلاثاء فى العاصمة المجرية بودابست بقمة مصر ودول تجمع فيشجراد الذى يضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، أن مصر تنمو وتتقدم بمعدلات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، أخذاً فى الاعتبار حجم التحديات المتراكمة وقلة الموارد.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى توجه فى بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالى قمة مصر ودول تجمع "فيشجراد" المحفل الرئاسى الذى تهتم مصر كثيراً بدورية انعقاده للمساهمة فى الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبى المهم.

بدورهم، عبر رؤساء دول "فيشجراد" عن الترحيب بالرئيس السيسى والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسى تجاه الأوضاع فى الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال إفريقيا والأمن الإقليمى بأسره.

وتناول الرئيس السيسى تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط والتحديات العديدة التى تموج بها المنطقة، وعلى رأسها تعدد الأزمات فى عدد من الدول وانهيار مفهوم الدولة الوطنية، إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول التى تعانى من وطأة الأزمات، وهو ما يفرض بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والسعى إلى حلول سياسية لتلك الأزمات.

وقال إنه فى مقدمة التحديات التى تواجه المنطقة، وكذلك إفريقيا خطر الإرهاب وما ينتج عنه من تهديد لمقدرات الدول وأمن شعوبها، وهو التحدى الذى نجحت مصر إلى حدٍ كبير فى مواجهته واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية، وهى وإن كانت مقاربة وطنية، إلا أنها بكل تأكيد تستدعى تضافراً دولياً مخلصاً لدعمها وتعزيزها.

وأكد أنه بالتوازى مع مكافحة الإرهاب، وما ينجم عنه من زعزعة الأمن والاستقرار، تنشأ موجات الهجرة غير المشروعة، على خلفيات متعددة، من بينها التردى الاقتصادى، وتأجيج الصراعات الداخلية فى بعض الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن من خلال تدخل بعض الدول الإقليمية فى الشئون الداخلية لهذه الدول وتأليب الهويات المختلفة ضد بعضها سواء كان هذا الاختلاف فى الدين أو المذهب أو العرق، الأمر الذى يتسبب فى موجات ضخمة من اللجوء والنزوح، مشدداً على أن مواجهة الهجرة غير المشروعة بفاعلية تتطلب فى المقام الأول معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفى مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية، والتصدى بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول استغلال هذه الصراعات لاستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها مقاليد الأمور فى هذه الدول، مما يتطلب موقفاً قوياً من مختلف الدول والكيانات، ومن بينها الاتحاد الأوروبى، رغم نجاح الجهود المصرية أكثر من غيرها فى وقف الهجرة غير المشروعة عبر حدودنا البحرية بشكل تام منذ عام 2016.

وفيما يتعلق بالفكر المتطرف، أوضح الرئيس السيسى أنه ينبع بالأساس من ترجمة لفهم خاطىء لصحيح الدين وقيمه السمحاء التى تقوم على التنوع وتقبل الآخر والسعى للبناء والخير للجميع.

وبدورهم، أكد زعماء دول تجمع فيشجراد على تثمينهم البالغ لجهود الرئيس السيسى فى قيادة مصر فى إطار من السياسات المتوازنة والثابتة والشديدة الاعتدال، والتى انعكست فى نجاحات كبيرة تمثلت فى دحر الإرهاب فى مصر ووقف موجات الهجرة غير الشرعية، وهى أمور تهتم بها أوروبا كثيراً، مؤكدين أنهم سوف يبذلون جهودهم داخل الاتحاد الأوروبى لتوضيح ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى فى هذا السياق لمزيد من الإيضاح لصورة الأوضاع فى مصر ودعمها فى مسلكها فى التعامل مع كافة القضايا ذات الصلة، وكذلك الجهود التنموية الكبيرة التى تبذل حالياً داخل مصر لرفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات وجميع مناحى الحياة.