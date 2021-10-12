عاجل- السيسى: برنامج معالجة المياه المستخدمة والتحلية تكلفته 80 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس المجرى يانوش آدير، ذكر خلال المباحثات المشتركة بينهما اليوم الثلاثاء، أن كمية المياه المناسبة هى التى تتناسب مع عدد السكان والتنمية فى مصر.





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